Статистика по турнирам

Россия. Кубок 2017/2018 Россия. ФНЛ 2017/2018 Россия. Второй дивизион. Зона Запад 2015/2016 Россия. Кубок 2015/2016 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. ФНЛ 2014/2015 Россия. ФНЛ 2013/2014 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. Первый дивизион 2010 Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009