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    Михаил Маркосов - статистика

    Нападающий
    Имя Михаил
    Отчество Сергеевич
    Фамилия Маркосов
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 29 июня 1985 (37 лет)
    Рост 185
    Вес 80
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сочи 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.09.2017 73' -90' Сочи (Сочи) 3:2 Зенит (Санкт-Петербург)
    117'
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