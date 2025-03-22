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Милош Крунич - статистика

Партизан
22 ноября 1996 (28 лет)
#31 | Вратарь
198 см
Сербия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи,
Партизан
1 : 2
22.03.2025
ЦСКА
46' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Партизан
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи,
Партизан
1 : 2
22.03.2025
ЦСКА
46' - 90'
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