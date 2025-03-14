Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ АПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Греция Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки

Исламбек Досхоев - статистика

Сочи
1 августа 2007 (17 лет)
#44 | Защитник
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 2 тур
Сочи (мол)
0 : 3
14.03.2025
Зенит (мол)
70' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сочи (мол)
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. МФЛ, 2 тур
Сочи (мол)
0 : 3
14.03.2025
Зенит (мол)
70' - 90'
Главные новости
Кисляк – о Дзюбе: «Легенда русского футбола»
09:31
1
Экс-хавбека «Зенита» объяснил, почему Глушенков опасен для команды
09:10
1
Колыванов сказал, является ли Дзюба лучшим игроком в истории сборной России
08:41
1
«Спартак» готов продать Медину за 5 миллионов евро
08:21
4
Канчельскис прокомментировал обращение «Зенита» в ЭСК после матча со «Спартаком»
08:03
Отбор ЧМ-2026. Гол Винисиуса на 90+9-й минуте принес Бразилии победу над Колумбией (2:1)
07:48
«Спартак» может купить форварда «Ахмата», Дзюба покинул сборную, Осинькин потребовал 18 миллионов за увольнение и другие новости
01:25
Реакция Мирзова на информацию о драке с Садыговым
01:05
1
Лига наций. Германия обыграла в гостях Италию Спаллетти (2:1), Испания спаслась в матче с Нидерландами (2:2)
00:49
Лига наций. 1+1 Перишича принесли Хорватии победу над Францией (2:0), Португалия с Роналду уступила Дании (0:1)
00:42
Все новости
Мобильная версия
Архив О нас Пользовательское соглашение
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение 18+
Полная версия
  • Читайте нас: 