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Сочи
Матвей Лантрат
Статистика
Матвей Лантрат - статистика
Сочи
3 октября 2007 (17 лет)
#39 | Вратарь
Россия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. МФЛ, 2 тур
Сочи (мол)
0 : 3
14.03.2025
Зенит (мол)
Был в запасе
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