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Джамал Гиттенс - статистика

Сент-Дэвидс
5 ноября 2000 (24 года)
#14 | Нападающий
Гренада
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
5 : 0
19.03.2025
Гренада
80' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Гренада
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Товарищеские матчи. Сборные,
Россия
5 : 0
19.03.2025
Гренада
80' - 90'
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