|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|13
|2
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.06.2009
|72' -90'
|Дагдизель (Махачкала)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|22.06.2009
|78' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:1
|Астрахань (Астрахань)
|87'
|17.06.2009
|69' -90'
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|70' 71'
|14.06.2009
|57' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|28.05.2009
|82' -90'
|2:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|17.05.2009
|86' -90'
|Армавир (Армавир)
|2:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|13.05.2009
|81' -90'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|30.04.2009
|89' -90'
|0:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|90'
|24.04.2009
|84' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:0
|17.04.2009
|81' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|11.04.2009
|1' -46'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Дружба (Майкоп)
|05.04.2009
|68' -90'
|0:2
|Машук-КМВ (Пятигорск)