Станислав Хан - статистика
#77 | Полузащитник
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Хан
|Команда
|ТСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Имя
|Станислав
|Отчество
|Эдуардович
|Фамилия
|Хан
|Команда
|ТСК
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|1 июля 1987 (35 лет)
|Рост
|175
|Вес
|65
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Машук-КМВ
|12
|0
|0
|2
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|28.06.2009
|1' -55'
|Дагдизель (Махачкала)
|1:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|22.06.2009
|46' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|2:1
|Астрахань (Астрахань)
|17.06.2009
|58' -90'
|0:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|14.06.2009
|68' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|02.06.2009
|66' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|0:1
|73'
|28.05.2009
|57' -90'
|2:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|17.05.2009
|1' -46'
|Армавир (Армавир)
|2:1
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|43'
|13.05.2009
|1' -72'
|СКА (Ростов-на-Дону)
|2:2
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|30.04.2009
|76' -90'
|0:0
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|17.04.2009
|65' -70'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|70' 70'
|11.04.2009
|1' -90'
|Машук-КМВ (Пятигорск)
|1:1
|Дружба (Майкоп)