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    Роман Сухарев

    Защитник
    Имя Роман
    Отчество Эдуардович
    Фамилия Сухарев
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 26 августа 1981 (41 год)
    Рост 184
    Вес 76
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