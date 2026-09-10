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МЛС 2026
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Монреаль
Owen Graham-Roache
Статистика
Owen Graham-Roache - статистика
Монреаль
#35 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
86' - 90'
Статистика по турнирам
США. МЛС 2026
США. МЛС 2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монреаль
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
1 : 2
10.09.2026
Шарлотт
86' - 90'
США. МЛС, 21 тур
Коламбус
1 : 2
20.08.2026
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
0 : 0
17.07.2026
Торонто
77' - 90'
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