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Факел
Роман Нестеров
Статистика
Роман Нестеров - статистика
Факел
24 декабря 2008 (16 лет)
#98 | Нападающий
Россия
Статистика
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