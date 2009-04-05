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    Денис Давыдов - статистика

    #21 | Полузащитник
    Имя Денис
    Отчество Александрович
    Фамилия Давыдов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 9 июня 1982 (40 лет)
    Рост 178
    Вес 68
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ротор 6 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    27.06.2009 89' -89' Ротор (Волгоград) 2:1
    02.06.2009 46' -90' Ротор (Волгоград) 4:1 Ангушт (Назрань)
    05.04.2009 1' -78' Ротор (Волгоград) 3:1 Армавир (Армавир)
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