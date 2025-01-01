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Гордей Сокирко
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Гордей Сокирко - статистика
Зенит
6 января 2007 (18 лет)
#17 | Нападающий
Россия
Статистика
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Мостовой высказался о возможности поработать в «Ростове» после ухода Карпина
19:07
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Карпин ответил, как его жена повлияла на решение уйти из «Ростова»
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18:18
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Российский боец сфотографировался с двумя игроками «Реала» после дерби с «Атлетико» в ЛЧ
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Карпин – о Сафонове вне состава сборной: «Что я могу сделать? Алименты за него заплатить?»
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«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл первый матч 1/8 финала азиатской ЛЧ
17:38
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