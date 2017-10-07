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    Дмитрий Гузь - статистика

    #28 | Защитник
    Имя Дмитрий
    Отчество Владимирович
    Фамилия Гузь
    Команда Тюмень
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 15 мая 1988 (34 года)
    Рост 186
    Вес 73
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тюмень 25 1 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2018 Был в запасе Тюмень (Тюмень) 0:0 Пари НН (Нижний Новгород)
    22.11.2017 1' -90' Луч (Владивосток) 4:2 Тюмень (Тюмень)
    18.11.2017 1' -90' Кубань (ЛФЛ) (Краснодар) 3:1 Тюмень (Тюмень)
    12.11.2017 1' -90' Ротор (Волгоград) 1:2 Тюмень (Тюмень)
    08.11.2017 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:0 Факел (Воронеж)
    04.11.2017 1' -90' Зенит-2 (Санкт-Петербург) 1:2 Тюмень (Тюмень)
    29.10.2017 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:1 Енисей (Красноярск)
    22.10.2017 1' -90' Спартак-2 (Москва) 3:1 Тюмень (Тюмень)
    15'
    14.10.2017 1' -90' Тюмень (Тюмень) 3:1 Тамбов (Тамбов)
    07.10.2017 1' -90' Оренбург (Оренбург) 3:0 Тюмень (Тюмень)
    30.09.2017 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:0 Сибирь (Новосибирск)
    24.09.2017 1' -90' Тюмень (Тюмень) 4:0 Авангард (Курск)
    16.09.2017 1' -90' Сочи (Сочи) 2:0 Тюмень (Тюмень)
    10.09.2017 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:0 Шинник (Ярославль)
    06.09.2017 1' -90' Волгарь (Астрахань) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    02.09.2017 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:2 Химки (Химки)
    27.08.2017 1' -90' Томь (Томск) 0:0 Тюмень (Тюмень)
    19.08.2017 1' -90' Тюмень (Тюмень) 0:2 Крылья Советов (Самара)
    13.08.2017 1' -90' Пари НН (Нижний Новгород) 1:2 Тюмень (Тюмень)
    09.08.2017 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:2 Луч (Владивосток)
    05.08.2017 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:1 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    63'
    30.07.2017 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:1 Ротор (Волгоград)
    26.07.2017 1' -90' Факел (Воронеж) 1:0 Тюмень (Тюмень)
    22.07.2017 1' -90' Тюмень (Тюмень) 2:2 Зенит-2 (Санкт-Петербург)
    15.07.2017 1' -90' Енисей (Красноярск) 3:1 Тюмень (Тюмень)
    08.07.2017 1' -90' Тюмень (Тюмень) 1:2 Балтика (Калининград)
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