Дмитрий Гузь - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Гузь
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 мая 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|73
Стоимость:
€ 200
тыс
|Имя
|Дмитрий
|Отчество
|Владимирович
|Фамилия
|Гузь
|Команда
|Тюмень
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 мая 1988 (34 года)
|Рост
|186
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тюмень
|25
|1
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2018
|Был в запасе
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Пари НН (Нижний Новгород)
|22.11.2017
|1' -90'
|Луч (Владивосток)
|4:2
|Тюмень (Тюмень)
|18.11.2017
|1' -90'
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|3:1
|Тюмень (Тюмень)
|12.11.2017
|1' -90'
|Ротор (Волгоград)
|1:2
|Тюмень (Тюмень)
|08.11.2017
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Факел (Воронеж)
|04.11.2017
|1' -90'
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|1:2
|Тюмень (Тюмень)
|29.10.2017
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:1
|Енисей (Красноярск)
|22.10.2017
|1' -90'
|Спартак-2 (Москва)
|3:1
|Тюмень (Тюмень)
|15'
|14.10.2017
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|3:1
|Тамбов (Тамбов)
|07.10.2017
|1' -90'
|Оренбург (Оренбург)
|3:0
|Тюмень (Тюмень)
|30.09.2017
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:0
|Сибирь (Новосибирск)
|24.09.2017
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|4:0
|Авангард (Курск)
|16.09.2017
|1' -90'
|Сочи (Сочи)
|2:0
|Тюмень (Тюмень)
|10.09.2017
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:0
|Шинник (Ярославль)
|06.09.2017
|1' -90'
|Волгарь (Астрахань)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|02.09.2017
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:2
|Химки (Химки)
|27.08.2017
|1' -90'
|Томь (Томск)
|0:0
|Тюмень (Тюмень)
|19.08.2017
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|0:2
|Крылья Советов (Самара)
|13.08.2017
|1' -90'
|Пари НН (Нижний Новгород)
|1:2
|Тюмень (Тюмень)
|09.08.2017
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:2
|Луч (Владивосток)
|05.08.2017
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:1
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|63'
|30.07.2017
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:1
|Ротор (Волгоград)
|26.07.2017
|1' -90'
|Факел (Воронеж)
|1:0
|Тюмень (Тюмень)
|22.07.2017
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|2:2
|Зенит-2 (Санкт-Петербург)
|15.07.2017
|1' -90'
|Енисей (Красноярск)
|3:1
|Тюмень (Тюмень)
|08.07.2017
|1' -90'
|Тюмень (Тюмень)
|1:2
|Балтика (Калининград)