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Мингиян Бадмаев
Статистика
Мингиян Бадмаев - статистика
ЦСКА
28 июня 2007 (17 лет)
#60 | Защитник
Россия
Статистика
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01:17
Лига Европы. Гол Шомуродова принес «Роме» победу над «Атлетиком», «Буде-Глимт» с Хайкиным разгромил «Олимпиакос» и другие результаты
00:59
Только одна команда из 72 участников Лиги чемпионов и Лиги Европы идет без поражений в этом еврокубковом сезоне
00:48
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00:36
Черданцев назвал ключевую проблему «Спартака»
00:12
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Главные фавориты Лиги чемпионов: обновленный рейтинг от Goal после первых матчей 1/8 финала
Вчера, 23:36
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Вчера, 23:23
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В Германии раскрыли, где продолжит карьеру Киммих
Вчера, 23:11
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Вчера, 22:55
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Лига Европы. Ничья «МЮ» с «Сосьедадом», поражение «Тоттенхэма» и другие результаты
Вчера, 22:46
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