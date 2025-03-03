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Альберту Кошта
Статистика
Альберту Кошта - статистика
Ювентус
29 сентября 2003 (21 год)
#2 | Защитник
186 см
Португалия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 27 тур
Ювентус
2 : 0
03.03.2025
Верона
Был в запасе
Италия. Кубок, 1/4 финала
Ювентус
1 : 1
26.02.2025
Эмполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Кальяри
0 : 1
23.02.2025
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Ювентус
1 : 0
16.02.2025
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Комо
1 : 2
07.02.2025
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Ювентус
4 : 1
02.02.2025
Эмполи
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