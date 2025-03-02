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Белайди Пуси - статистика

Факел
23 января 1998 (27 лет), Шкодер
#19 | Нападающий
185 см
Албания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Химки
1 : 0
02.03.2025
Факел
76' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Химки
1 : 0
02.03.2025
Факел
76' - 90'
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