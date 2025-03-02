Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Невидимка
Рейтинг букмекеров
РПЛ
Кубок России
Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Серия А
Примера
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Отбор ЧМ-2026
Лига наций
Чемпионшип
МЛС
Турция
Нидерланды
Португалия
Украина
Казахстан
Беларусь
Греция
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Байер
Месси
Роналду
Мбаппе
Холанд
Винисиус
Головин
Миранчук
Захарян
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главная
РПЛ
Команды
Факел
Белайди Пуси
Статистика
Белайди Пуси - статистика
Факел
23 января 1998 (27 лет), Шкодер
#19 | Нападающий
185 см
Албания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Химки
1 : 0
02.03.2025
Факел
76' - 90'
Статистика по турнирам
Россия. Премьер-лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Факел
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Химки
1 : 0
02.03.2025
Факел
76' - 90'
Главные новости
Спецпроект
Кто забил в первой части сезона больше – Угальде или Кордоба? Тест к возобновлению РПЛ!
3
«Спартак» – в лидерах, Тюкавин может пропустить полгода и другие новости
01:31
⚽ РПЛ вернулась! Все результаты и обзоры тура
01:15
45
Фото
Экс-жена Тарасова Бузова выложила эротичные фото в темном купальнике
00:34
3
Букмекеры обновили шансы команд на титул РПЛ
Вчера, 23:57
2
Директор «Ростова» ответил, подставил ли Карпин клуб своим уходом
Вчера, 23:39
Фото
Обращение «Спартака» к болельщикам после победы над «Оренбургом»
Вчера, 23:29
9
Врач «Динамо» рассказал о состоянии Тюкавина, который может выбыть на полгода
Вчера, 23:23
2
Лепсая: «Спартак» – главный претендент на титул РПЛ»
Вчера, 22:48
5
Первый комментарий Тюкавина после травмы – игрок может пропустить полгода
Вчера, 22:36
2
Все новости
Мобильная версия
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Читайте нас:
18+
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
18+
Полная версия
Читайте нас: