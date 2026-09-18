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Чемпионат Казахстана по футболу 2026
Команды
Каспий
Meyrambek Serikbay
Статистика
Meyrambek Serikbay - статистика
Каспий
#13 | Полузащитник
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
72' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Каспий
1 : 2
12.09.2026
Актобе
Был в запасе
Статистика по турнирам
Казахстан. Кубок 2026
Казахстан. Премьер-лига 2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Каспий
9
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Казахстан. Премьер-лига, 27 тур
Жетысу
0 : 1
18.09.2026
Каспий
72' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 26 тур
Каспий
1 : 2
12.09.2026
Актобе
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 25 тур
Каспий
0 : 3
05.09.2026
Кайрат
1' - 79'
Казахстан. Премьер-лига, 24 тур
Каспий
1 : 0
30.08.2026
Тобол
86' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 22 тур
Каспий
2 : 2
16.08.2026
Елимай
85' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 21 тур
Каспий
1 : 1
08.08.2026
Улытау
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 20 тур
Иртыш
3 : 2
01.08.2026
Каспий
84' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 19 тур
Каспий
3 : 2
26.07.2026
Женис
Был в запасе
Казахстан. Премьер-лига, 12 тур
Женис
1 : 0
28.05.2026
Каспий
1' - 76'
Казахстан. Премьер-лига, 11 тур
Каспий
2 : 2
22.05.2026
Иртыш
58' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 10 тур
Улытау
1 : 0
16.05.2026
Каспий
60' - 90'
Казахстан. Премьер-лига, 9 тур
Елимай
0 : 1
09.05.2026
Каспий
1' - 90'
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