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Алексей Гармаш
Статистика
Алексей Гармаш - статистика
Завершил карьеру
12 февраля 1976 (50)
| Вратарь
182 см | 182 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг 2009
Команда
И
Г
П
Ж
К
Армавир
8
-8
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг, 8 тур
Армавир
2 : 1
17.05.2009
Машук-КМВ
1' - 90'
90'
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг, 5 тур
СКА-Ростов
0 : 0
30.04.2009
Армавир
1' - 90'
Чемпионат России. Второй Дивизион. Зона Юг, 1 тур
Ротор
3 : 1
05.04.2009
Армавир
1' - 90'
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