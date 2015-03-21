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    Леонид Боев - статистика

    #86 | Нападающий
    Имя Леонид
    Отчество Олегович
    Фамилия Боев
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 19 января 1986 (37 лет)
    Рост 188
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    21.03.2015 1' -46' Арсенал (Тула) 1:4 ЦСКА (Москва)
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