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Франция. Лига 1
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Тулуза
Ноа Эджума
Статистика
Ноа Эджума - статистика
Тулуза
4 октября 2005 (19 лет)
#31 | Нападающий
182 см
Франция | Камерун
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 23 тур
Гавр
1 : 4
23.02.2025
Тулуза
70' - 90'
Франция. Лига 1, 22 тур
Тулуза
0 : 1
15.02.2025
ПСЖ
79' - 90'
Франция. Лига 1, 21 тур
Осер
2 : 2
09.02.2025
Тулуза
69' - 90'
89'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Тулуза
0 : 2
05.02.2025
Генгам
77' - 90'
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