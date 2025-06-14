Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 10 тыс

Евгений Осипов - статистика

Кубань
29 октября 1986 (39)
#19 | Защитник
189 см | 87 кг
Россия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кубань
11
1
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 18 тур
Волга
5 : 2
14.06.2025
Кубань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 17 тур
Кубань
3 : 2
08.06.2025
Родина-2
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 16 тур
Кубань
0 : 1
01.06.2025
Ленинградец
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 15 тур
Машук-КМВ
0 : 0
28.05.2025
Кубань
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 14 тур
Кубань
2 : 0
24.05.2025
Велес
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 13 тур
Волгарь
1 : 0
18.05.2025
Кубань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 12 тур
Кубань
0 : 1
11.05.2025
Торпедо Миасс
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 11 тур
Челябинск
2 : 1
04.05.2025
Кубань
88' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 10 тур
Кубань
0 : 1
27.04.2025
Спартак К
1' - 90'
86'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 9 тур
Родина-2
0 : 1
23.04.2025
Кубань
Был в запасе
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 8 тур
Ленинградец
4 : 0
19.04.2025
Кубань
1' - 90'
41'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 7 тур
Кубань
0 : 0
13.04.2025
Машук-КМВ
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 6 тур
Велес
4 : 1
06.04.2025
Кубань
1' - 90'
67'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 5 тур
Кубань
1 : 0
30.03.2025
Волгарь
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 4 тур
Торпедо Миасс
2 : 3
23.03.2025
Кубань
1' - 90'
60'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 3 тур
Кубань
0 : 1
16.03.2025
Челябинск
1' - 90'
Россия. 2-я лига Лига А «Золото». Весна, 1 тур
Кубань
0 : 3
02.03.2025
Волга
1' - 90'
Главные новости
Зидан определил капитана сборной Франции
20:57
«Стал невыносимым»: в «Краснодаре» выявили нервного игрока
20:51
Ловчев высказался о своем назначении на пост тренера «Спартака»
20:23
Россиянин стал лучшим игроком матча Лиги Европы
19:59
1
Президент РПЛ объяснил, чем его удивляет «Зенит»
19:32
4
Состав Франции на первый сбор при Зидане
19:25
2
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18:59
2
Ловчев сделал выбор между Мостовым и Карпиным
18:19
3
Тренер Португалии пригрозил Роналду
17:53
5
Лапочкин объяснил мягкую дисквалификацию Рейса из ЦСКА
17:41
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+