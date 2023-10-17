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Александр Клюев
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Александр Клюев
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Александр Клюев - новости
Защитник
Имя
Александр
Отчество
Сергеевич
Фамилия
Клюев
Команда
Завершил карьеру
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
3 января 1981 (43 года)
Рост
184
Вес
79
Статистика
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