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    Каплан Хуако - статистика

    Имя Каплан
    Отчество Заурбечевич
    Фамилия Хуако
    Команда Завершил карьеру
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 17 апреля 1977 (45 лет)
    Рост 182
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Дружба 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    11.04.2009 1' -79' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:1 Дружба (Майкоп)
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