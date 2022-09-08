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    Бадави Гусейнов - статистика

    #55 | Защитник
    Имя Бадави
    Отчество Русланович
    Фамилия Гусейнов
    Команда Карабах
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 11 июля 1991 (31 год)
    Рост 185
    Вес 72
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    23.02.2023 1' - 124' Гент 2:0
    (5:3)п         		Карабах Лига конференций, 1/16 финала, ответный матч
    16.02.2023 1' - 90' Карабах 1:0 Гент Лига конференций, 1/16 финала, первый матч
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Карабах 3 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 Был в запасе Карабах (Агдам) 1:1 Фрайбург (Фрайбург)
    06.10.2022 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 0:3 Карабах (Агдам)
    15.09.2022 1' -90' Карабах (Агдам) 3:0 Нант (Нант)
    08.09.2022 1' -90' Фрайбург (Фрайбург) 2:1 Карабах (Агдам)
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