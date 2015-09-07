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    Валиабдула Магомедов - статистика

    #13 | Полузащитник
    Имя Валиабдула
    Отчество Гусейнович
    Фамилия Магомедов
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 21 июня 1986 (36 лет)
    Рост 179
    Вес 74
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 17 5 0 3 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    08.11.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:2 Черноморец (Новороссийск)
    01.11.2015 1' -81' Дружба (Майкоп) 0:3 Динамо (Ставрополь)
    26'
    25.10.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:1 Машук-КМВ (Пятигорск)
    18.10.2015 1' -90' Терек-2 (Грозный) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    11.10.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 3:2 Краснодар-2 (Краснодар)
    05.10.2015 1' -90' Астрахань (Астрахань) 0:0 Динамо (Ставрополь)
    74'
    28.09.2015 1' -88' Динамо (Ставрополь) 1:0 Биолог-Новокубанск (Новокубанск)
    21.09.2015 1' -90' СКА (Ростов-на-Дону) 1:0 Динамо (Ставрополь)
    14.09.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 1:0 Ангушт (Назрань)
    79' 62'
    07.09.2015 1' -90' Алания (Владикавказ) 0:0 Динамо (Ставрополь)
    01.09.2015 1' -89' МИТОС (Новочеркасск) 1:2 Динамо (Ставрополь)
    60'
    22.08.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 0:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    68'
    18.08.2015 1' -87' Черноморец (Новороссийск) 3:2 Динамо (Ставрополь)
    12.08.2015 1' -90' Динамо (Ставрополь) 3:1 Дружба (Майкоп)
    15' 79'
    04.08.2015 1' -85' Машук-КМВ (Пятигорск) 1:1 Динамо (Ставрополь)
    28.07.2015 1' -71' Динамо (Ставрополь) 0:0 Терек-2 (Грозный)
    20.07.2015 1' -90' Афипс (Афипский) 2:1 Динамо (Ставрополь)
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