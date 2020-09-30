Азамат Курачинов - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Азамат
|Отчество
|Хасанович
|Фамилия
|Курачинов
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Имя
|Азамат
|Отчество
|Хасанович
|Фамилия
|Курачинов
|Команда
|Дружба
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|22 декабря 1989 (33 года)
|Рост
|182
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.09.2020
|64' -90'
|Динамо (Ставрополь)
|1:4
|Крылья Советов (Самара)