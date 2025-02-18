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Нидерланды. Эредивизие
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Фейеноорд
Тобиас ван ден Элсхаут
Статистика
Тобиас ван ден Элсхаут - статистика
Фейеноорд
2 февраля 2007 (18 лет), Гаага
#44 | Полузащитник
188 см
Нидерланды
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1/16 финала
Милан
1 : 1
18.02.2025
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
НАК Бреда
0 : 0
15.02.2025
Фейеноорд
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/16 финала
Фейеноорд
1 : 0
12.02.2025
Милан
Был в запасе
Нидерланды. Кубок, 1/4 финала
ПСВ
2 : 0
05.02.2025
Фейеноорд
Был в запасе
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