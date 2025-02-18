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Нидерланды. Эредивизие
Команды
Фейеноорд
Зепикено Редмонд
Статистика
Зепикено Редмонд - статистика
Фейеноорд
22 июня 2006 (18 лет), Роттердам
#49 | Нападающий
184 см
Нидерланды | Суринам
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Лига чемпионов, 1/16 финала
Милан
1 : 1
18.02.2025
Фейеноорд
1' - 64'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
НАК Бреда
0 : 0
15.02.2025
Фейеноорд
Был в запасе
Лига чемпионов, 1/16 финала
Фейеноорд
1 : 0
12.02.2025
Милан
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Фейеноорд
3 : 0
08.02.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Кубок, 1/4 финала
ПСВ
2 : 0
05.02.2025
Фейеноорд
69' - 90'
Статистика по турнирам
Лига чемпионов 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фейеноорд
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига чемпионов, 1/16 финала
Милан
1 : 1
18.02.2025
Фейеноорд
1' - 64'
Лига чемпионов, 1/16 финала
Фейеноорд
1 : 0
12.02.2025
Милан
Был в запасе
Лига чемпионов, 5 тур
Манчестер Сити
3 : 3
26.11.2024
Фейеноорд
Был в запасе
Лига чемпионов, 4 тур
Фейеноорд
1 : 3
06.11.2024
Зальцбург
Был в запасе
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