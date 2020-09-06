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Италия. Серия B
Команды
Виртус Энтелла
Симоне Коломби
Статистика
€ 200 тыс
Симоне Коломби - статистика
Виртус Энтелла
1 июля 1991 (35)
#91 | Вратарь
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 3 тур
Виртус Энтелла
2 : 2
06.09.2026
Виченца
Был в запасе
Италия. Серия В, 2 тур
Виртус Энтелла
1 : 2
29.08.2026
Чезена
Был в запасе
Италия. Серия В, 1 тур
Зюйдтироль
1 : 0
22.08.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2025/2026
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Италия. Кубок 2019/2020
Италия. Серия А 2019/2020
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
Италия. Серия А 2014/2015
Команда
И
Г
П
Ж
К
Виртус Энтелла
30
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 38 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
08.05.2026
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 36 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
25.04.2026
Падова
Был в запасе
Италия. Серия В, 35 тур
Эмполи
1 : 1
19.04.2026
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 34 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
11.04.2026
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Пескара
3 : 0
18.03.2026
Виртус Энтелла
1' - 40'
39'
Италия. Серия В, 30 тур
Виртус Энтелла
1 : 2
15.03.2026
Авеллино
1' - 90'
Италия. Серия В, 29 тур
Зюйдтироль
0 : 1
07.03.2026
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Виртус Энтелла
2 : 1
03.03.2026
Модена
1' - 90'
Италия. Серия В, 27 тур
Монца
2 : 0
27.02.2026
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 26 тур
Виртус Энтелла
1 : 3
21.02.2026
Катанцаро
1' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Палермо
3 : 0
14.02.2026
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 24 тур
Виртус Энтелла
3 : 1
10.02.2026
Чезена
1' - 90'
Италия. Серия В, 23 тур
Специя
1 : 1
07.02.2026
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 22 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
31.01.2026
Фрозиноне
1' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Юве Стабиа
1 : 0
24.01.2026
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 20 тур
Сампдория
1 : 1
16.01.2026
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 19 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
10.01.2026
Монца
1' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Венеция
1 : 0
27.12.2025
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
21.12.2025
Зюйдтироль
1' - 90'
Италия. Серия В, 16 тур
Каррарезе
3 : 1
14.12.2025
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 15 тур
Виртус Энтелла
0 : 1
08.12.2025
Специя
1' - 90'
Италия. Серия В, 14 тур
Катанцаро
3 : 2
29.11.2025
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
22.11.2025
Палермо
1' - 90'
Италия. Серия В, 12 тур
Реджана 1919
0 : 0
08.11.2025
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 11 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
01.11.2025
Эмполи
1' - 90'
Италия. Серия В, 10 тур
Фрозиноне
4 : 0
28.10.2025
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 9 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
25.10.2025
Пескара
1' - 90'
Италия. Серия В, 8 тур
Виртус Энтелла
3 : 1
17.10.2025
Сампдория
1' - 90'
Италия. Серия В, 7 тур
Модена
2 : 0
05.10.2025
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 6 тур
Виртус Энтелла
2 : 2
30.09.2025
Бари
1' - 90'
Италия. Серия В, 5 тур
Авеллино
2 : 0
27.09.2025
Виртус Энтелла
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Падова
2 : 1
21.09.2025
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 3 тур
Виртус Энтелла
1 : 0
14.09.2025
Мантова
1' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Чезена
1 : 1
30.08.2025
Виртус Энтелла
1' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Виртус Энтелла
1 : 1
23.08.2025
Юве Стабиа
1' - 90'
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