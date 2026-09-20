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Норвегия. Элитсериен
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Старт
Jesper Cornelius
Статистика
Jesper Cornelius - статистика
Старт
#17 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сандефьорд
3 : 0
20.09.2026
Старт
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Старт
2 : 0
13.09.2026
Бранн
63' - 90'
90'
Статистика по турнирам
Норвегия. Элитсериен 2026
Дания. Суперлига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Старт
20
5/-1
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Норвегия. Элитсериен, 22 тур
Сандефьорд
3 : 0
20.09.2026
Старт
46' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
Старт
2 : 0
13.09.2026
Бранн
63' - 90'
90'
Норвегия. Элитсериен, 20 тур
Олесунн
2 : 0
04.09.2026
Старт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 19 тур
Старт
4 : 1
30.08.2026
КФУМ-Камератене
1' - 90'
37'
Норвегия. Элитсериен, 17 тур
Старт
0 : 1
08.08.2026
Фредрикстад
1' - 83'
Норвегия. Элитсериен, 16 тур
Старт
0 : 3
01.08.2026
Викинг
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 15 тур
Кристиансунд
1 : 2
25.07.2026
Старт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 13 тур
Бранн
2 : 1
12.07.2026
Старт
1' - 90'
Норвегия. Элитсериен, 11 тур
Фредрикстад
2 : 1
29.05.2026
Старт
1' - 72'
8'
71'
Норвегия. Элитсериен, 10 тур
Старт
2 : 0
25.05.2026
Волеренга
1' - 90'
5'
Норвегия. Элитсериен, 8 тур
Старт
1 : 4
20.05.2026
Буде-Глимт
1' - 60'
Норвегия. Элитсериен, 9 тур
Викинг
6 : 3
16.05.2026
Старт
1' - 61'
3'
Норвегия. Элитсериен, 7 тур
Старт
1 : 1
03.05.2026
Тромсе
1' - 69'
Норвегия. Элитсериен, 18 тур
Буде-Глимт
5 : 0
30.04.2026
Старт
1' - 67'
Норвегия. Элитсериен, 6 тур
ХамКам
2 : 1
26.04.2026
Старт
1' - 79'
Норвегия. Элитсериен, 5 тур
Старт
1 : 1
19.04.2026
Мольде
1' - 84'
22'
Норвегия. Элитсериен, 4 тур
Лиллестрем
3 : 1
11.04.2026
Старт
1' - 61'
Норвегия. Элитсериен, 3 тур
Сарпсборг 08
1 : 1
06.04.2026
Старт
1' - 90'
33'
Норвегия. Элитсериен, 2 тур
Старт
1 : 1
21.03.2026
Олесунн
1' - 90'
74'
74'
Норвегия. Элитсериен, 1 тур
КФУМ-Камератене
2 : 0
15.03.2026
Старт
1' - 86'
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