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Факундо Гонсалес - статистика

Фейеноорд
6 июня 2003 (21 год), Монтевидео
#15 | Защитник
193 см
Уругвай | Италия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Фейеноорд
3 : 0
08.02.2025
Спарта
Был в запасе
Нидерланды. Кубок, 1/4 финала
ПСВ
2 : 0
05.02.2025
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Аякс
2 : 1
02.02.2025
Фейеноорд
Был в запасе
Лига чемпионов, 8 тур
Лилль
6 : 1
29.01.2025
Фейеноорд
Был в запасе
Лига чемпионов, 7 тур
Фейеноорд
3 : 0
22.01.2025
Бавария
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Виллем II
1 : 1
18.01.2025
Фейеноорд
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Фейеноорд
1 : 2
12.01.2025
Утрехт
Был в запасе
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