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Нидерланды. Эредивизие
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Аякс
Йорти Мокио
Статистика
Йорти Мокио - статистика
Аякс
29 февраля 2008 (16 лет), Гент
#31 | Защитник
182 см
Бельгия | ДР Конго
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Фортуна
0 : 2
09.02.2025
Аякс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Аякс
2 : 1
02.02.2025
Фейеноорд
Был в запасе
Лига Европы, 8 тур
Аякс
2 : 1
30.01.2025
Галатасарай
77' - 90'
Лига Европы, 7 тур
РФШ
1 : 0
23.01.2025
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Херенвен
0 : 2
19.01.2025
Аякс
Был в запасе
Нидерланды. Кубок, 1/8 финала
АЗ Алкмаар
2 : 0
14.01.2025
Аякс
Был в запасе
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