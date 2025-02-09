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Рафик Мессали - статистика

Тулуза
28 апреля 2003 (21 год)
#22 | Нападающий
Алжир
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Франция. Лига 1, 21 тур
Осер
2 : 2
09.02.2025
Тулуза
1' - 77'
Франция. Кубок, 1/8 финала
Тулуза
0 : 2
05.02.2025
Генгам
1' - 60'
48'
Франция. Лига 1, 20 тур
Тулуза
1 : 1
02.02.2025
Ницца
66' - 90'
Франция. Лига 1, 19 тур
Тулуза
1 : 2
26.01.2025
Монпелье
85' - 90'
Франция. Лига 1, 18 тур
Лион
0 : 0
18.01.2025
Тулуза
Был в запасе
Франция. Кубок, 1/16 финала
Тулуза
2 : 1
15.01.2025
Лаваль
1' - 90'
Франция. Лига 1, 17 тур
Тулуза
1 : 2
12.01.2025
Страсбур
Был в запасе
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