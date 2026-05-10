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Чехия. Шанс Лига
Команды
Пардубице
Jiří Hamza
Статистика
Jiří Hamza - статистика
Пардубице
#29 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Чехия. Шанс Лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Пардубице
8
0
0
1
0
Словацко
5
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Пардубице
1 : 3
10.05.2026
Карвина
73' - 120'
Чехия. Шанс Лига, Полуфинал за место в ЛК
Карвина
1 : 2
02.05.2026
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Пардубице
3 : 1
25.04.2026
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Виктория
0 : 1
19.04.2026
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Пардубице
2 : 1
12.04.2026
Сигма
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Дукла
0 : 2
04.04.2026
Пардубице
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 26 тур
Млада Болеслав
2 : 0
14.03.2026
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Карвина
1 : 2
08.03.2026
Пардубице
84' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Пардубице
1 : 1
28.02.2026
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Словацко
2 : 0
21.02.2026
Пардубице
1' - 46'
Чехия. Шанс Лига, 22 тур
Пардубице
0 : 2
15.02.2026
Яблонец
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 21 тур
Богемианс 1905
1 : 2
08.02.2026
Пардубице
26' - 90'
60'
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Пардубице
1 : 1
01.02.2026
Славия
66' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Теплице
1 : 0
13.12.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Словацко
3 : 0
06.12.2025
Виктория
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Славия
3 : 0
29.11.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Словацко
2 : 0
23.11.2025
Фастав
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Градец-Кралове
4 : 0
08.11.2025
Словацко
76' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Словацко
0 : 3
01.11.2025
Слован
1' - 66'
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Дукла
1 : 0
25.10.2025
Словацко
1' - 90'
62'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Словацко
0 : 0
19.10.2025
Спарта
59' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Млада Болеслав
0 : 0
04.10.2025
Словацко
18' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Словацко
1 : 2
27.09.2025
Карвина
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 9 тур
Пардубице
1 : 1
20.09.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Богемианс 1905
1 : 0
14.09.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Словацко
0 : 2
30.08.2025
Яблонец
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Баник
2 : 0
24.08.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Словацко
2 : 1
16.08.2025
Теплице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Виктория
1 : 1
09.08.2025
Словацко
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Словацко
0 : 1
03.08.2025
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
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1 : 1
26.07.2025
Словацко
Был в запасе
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