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Греция. Суперлига
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ПАС Ламия
Василиос Витлис
Статистика
Василиос Витлис - статистика
ПАС Ламия
28 октября 1993 (31 год)
#21 | Защитник
180 см
Греция
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 21 тур
Астерас
1 : 0
03.02.2025
ПАС Ламия
1' - 47'
25'
47'
Греция. Суперлига, 20 тур
ПАС Ламия
0 : 2
26.01.2025
Арис
90' - 90'
58'
Греция. Суперлига, 19 тур
Пансерраикос
2 : 0
20.01.2025
ПАС Ламия
Был в запасе
Греция. Суперлига, 18 тур
ПАС Ламия
0 : 3
12.01.2025
Атромитос
1' - 90'
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