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Роберто Сориано
Статистика
Роберто Сориано - статистика
Завершил карьеру
8 февраля 1991 (35), Дармштадт
#21 | Полузащитник
182 см | 73 кг
Италия | Германия
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Италия. Серия А 2012/2013
Команда
И
Г
П
Ж
К
Салернитана
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Кубок, 2 раунд
Удинезе
3 : 1
25.09.2024
Салернитана
1' - 65'
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