Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Россия - Нигерия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чехия. Шанс Лига
Команды
Дукла
Diego Velasquez
Статистика
Diego Velasquez - статистика
Дукла
#5 | Полузащитник
Статистика
Статистика по турнирам
Чехия. Шанс Лига 2025/2026
Команда
И
Г
П
Ж
К
Дукла
17
0
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
0 : 3
23.05.2026
Баник
1' - 90'
54'
Чехия. Шанс Лига, 4 тур
Теплице
2 : 0
16.05.2026
Дукла
1' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 3 тур
Млада Болеслав
1 : 2
12.05.2026
Дукла
1' - 80'
73'
Чехия. Шанс Лига, 2 тур
Дукла
0 : 1
09.05.2026
Словацко
62' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 1 тур
Фастав
2 : 1
02.05.2026
Дукла
79' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 27 тур
Словацко
1 : 2
25.04.2026
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 30 тур
Дукла
1 : 2
18.04.2026
Карвина
1' - 65'
Чехия. Шанс Лига, 29 тур
Млада Болеслав
1 : 1
12.04.2026
Дукла
46' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 28 тур
Дукла
0 : 2
04.04.2026
Пардубице
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 25 тур
Теплице
0 : 0
07.03.2026
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 24 тур
Дукла
0 : 2
27.02.2026
Славия
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 23 тур
Богемианс 1905
1 : 0
22.02.2026
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 20 тур
Дукла
0 : 3
31.01.2026
Спарта
60' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 19 тур
Виктория
2 : 0
14.12.2025
Дукла
78' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 18 тур
Дукла
1 : 1
06.12.2025
Слован
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 17 тур
Баник
3 : 1
29.11.2025
Дукла
70' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 16 тур
Дукла
2 : 2
22.11.2025
Сигма
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 15 тур
Дукла
0 : 1
08.11.2025
Млада Болеслав
85' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 14 тур
Пардубице
1 : 1
01.11.2025
Дукла
84' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 13 тур
Дукла
1 : 0
25.10.2025
Словацко
1' - 63'
Чехия. Шанс Лига, 12 тур
Яблонец
0 : 0
19.10.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 11 тур
Дукла
1 : 3
04.10.2025
Теплице
57' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 10 тур
Славия
2 : 0
26.09.2025
Дукла
61' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 8 тур
Фастав
1 : 1
13.09.2025
Дукла
Был в запасе
Чехия. Шанс Лига, 7 тур
Дукла
1 : 1
30.08.2025
Градец-Кралове
70' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 6 тур
Спарта
3 : 2
24.08.2025
Дукла
77' - 90'
Чехия. Шанс Лига, 5 тур
Дукла
2 : 0
16.08.2025
Виктория
Был в запасе
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
7
Карпин назвал виновных в упущенной победе России над Нигерией
22:53
2
Роналду согласовывал тезисы для Жезуша – тренер не стал их озвучивать на пресс-конференции
22:46
Роналду впервые прокомментировал побег из сборной Португалии
22:13
1
Миранчук попал в топ-10 лучших бомбардиров в истории сборной России
22:01
1
41-летний Роналду принял итоговое решение по будущему в сборной Португалии
21:49
Неймар обратился к Месси перед его прощальным матчем за сборную Аргентины
21:35
Мостовому отказали в статусе легенды: «Его уже забыли все давно»
21:21
8
Товарищеский матч. Россия не удержала победу над Нигерией, пропустив на 94-й минуте – 3:3!
21:05
52
Стала известна позиция Азмуна по возвращению в РПЛ
20:52
3
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+