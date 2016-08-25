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    Сакари Маттила - статистика

    #14 | Полузащитник
    Имя Сакари
    Фамилия Маттила
    Состав Без клуба
    Родной город Тампере
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 14 июля 1989 (33 года)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 200
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сендерийск 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2016 1' -90' Спарта (Прага) 3:2 Сендерийск (Сендерийск)
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