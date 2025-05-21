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Gabriel Vareta - статистика

Завершил карьеру
#23 | Защитник
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Аль-Фейха
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 33 тур
Аль-Холуд
2 : 0
21.05.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
45'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 32 тур
Аль-Фейха
2 : 0
17.05.2025
Аль-Охдуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 31 тур
Аль-Иттихад
3 : 0
11.05.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 30 тур
Аль-Фейха
2 : 1
02.05.2025
Дамак
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 29 тур
Аль-Оруба
2 : 2
24.04.2025
Аль-Фейха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 28 тур
Аль-Ахли
5 : 0
18.04.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 27 тур
Аль-Фейха
2 : 1
12.04.2025
Аль-Кадисия
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 26 тур
Аль-Фейха
1 : 1
06.04.2025
Аль-Фат
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 25 тур
Аль-Иттифак
0 : 2
15.03.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 24 тур
Аль-Фейха
0 : 2
07.03.2025
Аль-Хиляль
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Рияд
0 : 0
26.02.2025
Аль-Фейха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 22 тур
Аль-Рияд
0 : 0
26.02.2025
Аль-Фейха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фейха
0 : 0
20.02.2025
Халидж
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 21 тур
Аль-Фейха
0 : 0
20.02.2025
Халидж
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 20 тур
Аль-Раед
0 : 2
15.02.2025
Аль-Фейха
Был в запасе
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 19 тур
Аль-Наср
3 : 0
07.02.2025
Аль-Фейха
Был в запасе
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