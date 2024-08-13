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Стивен Флетчер
Статистика
Стивен Флетчер - статистика
Завершил карьеру
26 марта 1987 (39), Шрусбери
#26 | Нападающий
185 см | 78 кг
Шотландия
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Команда
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Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок лиги, 1 раунд
Шеффилд Юнайтед
4 : 2
13.08.2024
Рексхэм
62' - 90'
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