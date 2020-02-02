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Панетоликос
Андрия Мадждевац
Статистика
Андрия Мадждевац - статистика
Панетоликос
7 августа 1997 (27 лет)
#7 | Нападающий
186 см
Сербия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Греция. Суперлига, 21 тур
Панетоликос
0 : 1
02.02.2025
Атромитос
1' - 77'
Греция. Суперлига, 20 тур
АЕК
1 : 0
25.01.2025
Панетоликос
1' - 65'
Греция. Суперлига, 19 тур
Панетоликос
1 : 0
19.01.2025
ОФИ
1' - 83'
25'
Греция. Суперлига, 18 тур
Астерас
2 : 0
13.01.2025
Панетоликос
1' - 90'
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