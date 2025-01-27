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Саудовская Аравия. Премьер-лига
Команды
Аль-Фейха
Ренцо Лопес
Статистика
Ренцо Лопес - статистика
Аль-Фейха
16 апреля 1994 (30 лет)
#9 | Нападающий
192 см
Уругвай
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 17 тур
Аль-Шабаб
2 : 1
27.01.2025
Аль-Фейха
1' - 90'
57'
51'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 16 тур
Аль-Фейха
1 : 0
20.01.2025
Аль-Холуд
1' - 90'
Саудовская Аравия. Премьер-лига, 14 тур
Аль-Фейха
1 : 1
11.01.2025
Аль-Иттихад
1' - 90'
16'
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