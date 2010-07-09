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Руслан Усиков - статистика

Завершил карьеру
10 апреля 1975 (51)
#17 | Нападающий
185 см | 78 кг
Россия
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Динамо Бр
16
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Первый дивизион, 20 тур
Динамо Бр
0 : 1
09.07.2010
Балтика
89' - 90'
Россия. Первый дивизион, 19 тур
Сочи
0 : 0
06.07.2010
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 18 тур
Динамо Бр
0 : 2
26.06.2010
Урал
1' - 46'
Россия. Первый дивизион, 17 тур
Динамо Бр
2 : 1
23.06.2010
Иртыш
1' - 86'
77'
Россия. Первый дивизион, 16 тур
КАМАЗ
1 : 1
15.06.2010
Динамо Бр
70' - 90'
Россия. Первый дивизион, 15 тур
Волга
1 : 1
12.06.2010
Динамо Бр
65' - 90'
Россия. Первый дивизион, 14 тур
Динамо Бр
1 : 1
04.06.2010
Химки
69' - 90'
Россия. Первый дивизион, 13 тур
Динамо Бр
0 : 2
01.06.2010
Кубань (ЛФЛ)
40' - 90'
Россия. Первый дивизион, 12 тур
СКА-Хабаровск
0 : 0
24.05.2010
Динамо Бр
82' - 90'
Россия. Первый дивизион, 11 тур
Луч
0 : 3
21.05.2010
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 10 тур
Динамо Бр
2 : 2
13.05.2010
Салют
77' - 90'
Россия. Первый дивизион, 9 тур
Динамо Бр
1 : 0
10.05.2010
Авангард
90' - 90'
Россия. Первый дивизион, 8 тур
Волгарь
3 : 0
02.05.2010
Динамо Бр
65' - 90'
Россия. Первый дивизион, 7 тур
Ротор
1 : 0
29.04.2010
Динамо Бр
Был в запасе
Россия. Первый дивизион, 6 тур
Динамо Бр
0 : 0
21.04.2010
Мордовия
75' - 90'
Россия. Первый дивизион, 3 тур
Краснодар
5 : 1
07.04.2010
Динамо Бр
89' - 90'
Россия. Первый дивизион, 1 тур
Шинник
1 : 0
27.03.2010
Динамо Бр
1' - 70'
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