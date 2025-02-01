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€ 3,50 млн

Роберто Фернандес - статистика

Эспаньол
3 июля 2002 (22 года)
#2 | Нападающий
186 см
Испания
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
1 : 0
01.02.2025
Реал
1' - 73'
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
1 : 1
25.01.2025
Эспаньол
1' - 73'
45'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
2 : 1
17.01.2025
Вальядолид
63' - 90'
74'
Португалия. Кубок лиги, 1/2 финала
Бенфика
3 : 0
08.01.2025
Брага
Был в запасе
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эспаньол
3
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 22 тур
Эспаньол
1 : 0
01.02.2025
Реал
1' - 73'
Испания. Примера, 21 тур
Севилья
1 : 1
25.01.2025
Эспаньол
1' - 73'
45'
Испания. Примера, 20 тур
Эспаньол
2 : 1
17.01.2025
Вальядолид
63' - 90'
74'
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