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Италия. Серия А
Команды
Удинезе
Руй Модешту
Статистика
€ 1,80 млн
Руй Модешту - статистика
Удинезе
7 октября 1999 (25 лет)
#77 | Полузащитник
181 см
Ангола | Португалия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
3 : 2
01.02.2025
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1 : 2
26.01.2025
Рома
1' - 78'
Италия. Серия А, 21 тур
Комо
4 : 1
20.01.2025
Удинезе
1' - 65'
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
0 : 0
11.01.2025
Аталанта
51' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0 : 0
04.01.2025
Удинезе
78' - 90'
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
9
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 23 тур
Удинезе
3 : 2
01.02.2025
Венеция
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Удинезе
1 : 2
26.01.2025
Рома
1' - 78'
Италия. Серия А, 21 тур
Комо
4 : 1
20.01.2025
Удинезе
1' - 65'
Италия. Серия А, 20 тур
Удинезе
0 : 0
11.01.2025
Аталанта
51' - 90'
Италия. Серия А, 19 тур
Верона
0 : 0
04.01.2025
Удинезе
78' - 90'
Италия. Серия А, 18 тур
Удинезе
2 : 2
29.12.2024
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Фиорентина
1 : 2
23.12.2024
Удинезе
87' - 90'
Италия. Серия А, 16 тур
Удинезе
1 : 3
14.12.2024
Наполи
83' - 90'
Италия. Серия А, 15 тур
Монца
1 : 2
09.12.2024
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Удинезе
0 : 2
01.12.2024
Дженоа
87' - 90'
Италия. Серия А, 13 тур
Эмполи
1 : 1
25.11.2024
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
2 : 1
10.11.2024
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Удинезе
0 : 2
02.11.2024
Ювентус
87' - 90'
Италия. Серия А, 10 тур
Венеция
3 : 2
30.10.2024
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Удинезе
2 : 0
25.10.2024
Кальяри
73' - 90'
Италия. Серия А, 8 тур
Милан
1 : 0
19.10.2024
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Удинезе
1 : 0
05.10.2024
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Удинезе
2 : 3
28.09.2024
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Рома
3 : 0
22.09.2024
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Парма
2 : 3
16.09.2024
Удинезе
Был в запасе
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