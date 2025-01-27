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Йонес Эль-Абделлауи
Статистика
€ 2,30 млн
Йонес Эль-Абделлауи - статистика
Сельта
12 января 2006 (19 лет), Осло
#39 | Нападающий
184 см
Норвегия | Марокко
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 21 тур
Алавес
1 : 1
27.01.2025
Сельта
Был в запасе
Испания. Примера, 20 тур
Сельта
1 : 2
19.01.2025
Атлетик
Был в запасе
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