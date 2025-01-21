Матвей Пономаренко - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Матвей
|Фамилия
|Пономаренко
|Команда
|Динамо К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мироновка
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 января 2006 (19 лет)
|Рост
|188
|Имя
|Матвей
|Фамилия
|Пономаренко
|Команда
|Динамо К
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мироновка
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|11 января 2006 (19 лет)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|21.01.2025
|90' - 90'
|Галатасарай
|3:3
|Динамо К
|Лига Европы, 7 тур