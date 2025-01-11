Макс Гешвилль - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Гешвилль
|Команда
|Хольштайн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июля 2001 (23 года)
|Рост
|185
|Имя
|Макс
|Фамилия
|Гешвилль
|Команда
|Хольштайн
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|7 июля 2001 (23 года)
|Рост
|185
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.01.2025
|1' - 90'
|Хольштайн
|1:3
|Хоффенхайм
|Германия. Бундеслига, 18 тур
|14.01.2025
|76' - 90'
|Хольштайн
|4:2
|Боруссия Д
|Германия. Бундеслига, 17 тур
|11.01.2025
|Был в запасе
|Фрайбург
|3:2
|Хольштайн
|Германия. Бундеслига, 16 тур