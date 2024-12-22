Икер Бачильер - статистика
#28 | Защитник
|Имя
|Икер
|Фамилия
|Бачильер
|Команда
|Леганес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 сентября 2002 (22 года)
|Рост
|169
|Имя
|Икер
|Фамилия
|Бачильер
|Команда
|Леганес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мадрид
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 сентября 2002 (22 года)
|Рост
|169
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|18.01.2025
|Был в запасе
|Леганес
|1:0
|Атлетико
|Испания. Примера, 20 тур
|15.01.2025
|Был в запасе
|Альмерия
|2:3
|Леганес
|Испания. Кубок, 1/8 финала
|11.01.2025
|Был в запасе
|Эспаньол
|1:1
|Леганес
|Испания. Примера, 19 тур
|05.01.2025
|Был в запасе
|Картахена
|1:2
|Леганес
|Испания. Кубок, 1/16 финала
|22.12.2024
|Был в запасе
|Леганес
|2:5
|Вильярреал
|Испания. Примера, 18 тур