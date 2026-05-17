Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Россия - Нигерия РПЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

T. van Gilst - статистика

Хераклес
#17
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Хераклес
28
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Хераклес
1 : 2
17.05.2026
Гронинген
1' - 90'
17'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Телстар
3 : 0
10.05.2026
Хераклес
1' - 90'
52'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Зволле
1 : 0
03.05.2026
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Хераклес
0 : 2
26.04.2026
Волендам
1' - 59'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 3
11.04.2026
Аякс
1' - 55'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Херенвен
4 : 1
05.04.2026
Хераклес
46' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Хераклес
1 : 1
20.03.2026
Экселсиор
58' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
АЗ Алкмаар
4 : 0
15.03.2026
Хераклес
56' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Хераклес
0 : 0
06.03.2026
Утрехт
61' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
Хераклес
1 : 3
28.02.2026
ПСВ
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Гоу Эхед Иглс
4 : 0
22.02.2026
Хераклес
Был в запасе
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Хераклес
0 : 1
14.02.2026
НАК Бреда
90' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
НЕК
4 : 1
07.02.2026
Хераклес
79' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Хераклес
2 : 1
01.02.2026
Фортуна
84' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фейеноорд
4 : 2
25.01.2026
Хераклес
76' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Хераклес
0 : 2
18.01.2026
Твенте
70' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Спарта
2 : 0
11.01.2026
Хераклес
85' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Хераклес
0 : 3
20.12.2025
Херенвен
62' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
ПСВ
4 : 3
13.12.2025
Хераклес
1' - 59'
40'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
Хераклес
1 : 1
06.12.2025
Телстар
1' - 65'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
1 : 1
29.11.2025
Хераклес
65' - 90'
90'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Хераклес
4 : 2
22.11.2025
Гоу Эхед Иглс
82' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Твенте
2 : 1
05.10.2025
Хераклес
1' - 78'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Хераклес
3 : 0
27.09.2025
Спарта
1' - 76'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
НАК Бреда
2 : 1
20.09.2025
Хераклес
62' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Хераклес
1 : 2
14.09.2025
АЗ Алкмаар
70' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 4 тур
Гронинген
4 : 0
29.08.2025
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 3 тур
Аякс
2 : 0
24.08.2025
Хераклес
1' - 73'
Нидерланды. Эредивизие, 2 тур
Хераклес
1 : 4
16.08.2025
НЕК
1' - 62'
Нидерланды. Эредивизие, 1 тур
Утрехт
4 : 0
10.08.2025
Хераклес
1' - 64'
Главные новости
Итоги сентябрьского сезона «Конкурса прогнозов»: поздравляем лучших!
5
Роналду поставил жесткий ультиматум сборной Португалии
17:45
2
Экс-скаут «Спартака» рассказал, как Промес попал в команду
17:09
2
Появилось объяснение, почему «Спартак» не вернул Дзюбу
16:57
1
Врача сборной России и «Зенита» заподозрили в том, что он вредит игрокам других клубов РПЛ
16:25
16
Шалимов объяснил, почему «Спартаку» не нужен Головин
16:01
1
В «Балтике» объяснили, почему не выкупили Латышонка у «Зенита»
15:29
5
Сборную России и «Зенит» пригласят на товарищеские матчи в Европу
15:18
19
Назван российский игрок уровня «Барселоны»
15:03
2
Мостовой: «Я был бы лучшим игроком РПЛ с большим отрывом»
14:56
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+